Учасники бойових дій, а також їхні родини мають право на пільги від держави. Це регламентується Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Умовно, їх можна розділити на медичні, транспортні, освітні та пільги для сімей учасників бойових дій.

МЕДИЧНІ ПІЛЬГИ

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

Незабаром зубопротезування можна буде робити в усіх лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Відповідний пілотний проєкт запустив Кабмін 27 лютого 2024 року;

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості такого лікування;

користування після виходу на пенсію чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

ПІЛЬГИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги);

Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі.

ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

безплатний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ УБД

Учасник бойових дій, отримує допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Також УБД мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік.

Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

ПІЛЬГИ НА ОСВІТУ

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти;

повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку;

ПІЛЬГИ, ЯКІ МАЮТЬ СІМ’Ї УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Передбачено пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

За місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках.

За умови відсутності заборгованості у студентів-дітей учасників бойових дій останні мають право на соціальну стипендію.

НАГОЛОШУЄМО! Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно оформити.

Для отримання пільг особи із вже оформленим статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.

Заяви, що необхідно надати:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

Заява про встановлення пільги.