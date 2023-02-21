У жахливій ДТП на Тернопільщині загинули два студенти Західноукраїнського національного університету

Смертельна аварія на Тернопіллі забрала життя трьох людей: перекинувся автобус, який їхав з Буковелю.

Як вже повідомляв сайт «Тернополяни» раніше, автокатастрофа сталася 19 лютого ввечері на трасі між Бучачем та смт Дружба. У селі Стара Брикуля Микулинецької громади перекинувся автобус Neoplan, який здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю в Тернопіль.

Двоє загиблих були студентами Західноукраїнського національного університету.

«Сумна звістка сколихнула академічну спільноту Західноукраїнського національного університету. У страшній ДТП загинув студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Мар’ян Мисак, група КНм-11. Професорсько-викладацький колектив та студенство класичного університету Тернополя глибоко сумують з приводу трагедії – загибелі 23-річного Олега Максиміва, студента групи ІПЗ-41, спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних інформаційних технологій», – йдеться в повідомленні на сайті вишу.

Схиляємо голови у скорботі й співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам’ять…