У жахливій ДТП на Тернопільщині загинули два студенти Західноукраїнського національного університету

Як вже повідомляв сайт «Тернополяни» раніше, автокатастрофа сталася 19 лютого ввечері на трасі між Бучачем та смт Дружба. У селі Стара Брикуля Микулинецької громади перекинувся автобус Neoplan, який здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю в Тернопіль.
Двоє загиблих були студентами Західноукраїнського національного університету.
«Сумна звістка сколихнула академічну спільноту Західноукраїнського національного університету. У страшній ДТП загинув студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Мар’ян Мисак, група КНм-11. Професорсько-викладацький колектив та студенство класичного університету Тернополя глибоко сумують з приводу трагедії – загибелі 23-річного Олега Максиміва, студента групи ІПЗ-41, спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних інформаційних технологій», – йдеться в повідомленні на сайті вишу.
Схиляємо голови у скорботі й співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам’ять…
“В автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло та 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні”, – зазначили раніше в обласному управлінні ДСНС.