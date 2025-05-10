У Збаразькому замку вручили дипломи випускникам юридичного факультету ЗУНУ

В історичних стінах Збаразького замку відбулася церемонія вручення дипломів магістрам юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.

Цей довгоочікуваний та незабутній момент зібрав разом випускників, їхніх рідних, викладачів, адміністрацію університету. До урочистостей долучилися: проректор з наукової роботи Микола Дивак, проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц, народний депутат України, заслужений юрист України Іван Калаур та голова Тернопільського окружного адміністративного суду – Уляна Мірінович.

Атмосфера свята була сповнена водночас радістю досягнень, гордістю за пройдений шлях і ностальгією за студентськими роками. Для когось цей день став символом нового етапу у житті, для когось – вершиною багаторічної праці і самовдосконалення.



Під час урочистостей лунали зворушливі слова вдячності від випускників на адресу викладачів та рідних, які підтримували їх на шляху до отримання диплома магістра.

Важливим подарунком, який розчулив кожного присутнього до глибини душі, стало відеозвернення воїнів-захисників, які героїчно стоять на захисті нашої країни, серед яких, декан юридичного факультету Сергій Володимирович Банах.

Церемонія стала нагадуванням про те, якою високою ціною нині здобувається право на мирне життя та самореалізацію.