На фронті загинув оператор БпЛА з Теребовлі Андрій Студенний

Служив оператором дронів

Андрій Студенний народився 11 травня 1987 року в Теребовлі. До лав ЗСУ був мобілізований 10 квітня 2025 року.

У війську він обіймав посаду оператора безпілотних літальних апаратів. На передовій виконував складні бойові завдання. Виявляв позиції ворога та допомагав українським підрозділам.

Загинув під час бойового завдання

Життя воїна обірвалося 15 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Новоолександрівка на Дніпропетровщині.

Поранення, отримані під час виконання завдання, виявилися несумісними з життям.

Громада прощається з Героєм

У загиблого залишилися рідні, друзі та побратими. Вони згадують його як надійного товариша і професійного воїна.

Теребовля готується зустріти захисника «на щиті». Про дату та час прощання повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою.