У Зарваниці провели “Час нескорених” присвячений Листопадовому зриву

Пластуни з усієї Тернопільщини зібралися у Зарваниці на захід, присвячений Листопадовому зриву — події, коли українці взяли долю своєї держави у власні руки. Було все: захоплива квестова гра з випробуваннями, гутірки, що надихали і змушували задуматися, ватра, де співали, мріяли і просто ділилися враженнями.

Ми не просто згадали історію — відчули її серцем. Бо кожен із нас — продовження тих, хто сто років тому мріяв про вільну Україну.

Друг Пласту Артем Коновал з командою своїх друзів провів гутірку для пластунів про безпеку на війні ,про сучасні реалії на полі бою , про надання першої медичної допомоги . Діти вчилися надавати допомогу при пораненнях, побачили деякі цікавинки . Отриманні знання могли застосувати при проходженні гри –реконструкції боїв столітньої давності. Діти розбились на три команди (Україна, Польща та Австро-Угорщина). Вони мали захопити терен, взяти під контроль адмінспоруди (пройшовши випробування інструктора) та навіть вступити у справжню битву з ворогом, щоб зірвати пов’язку з рукава суперника.

Опісля лунала спільна молитва за всіх, хто віддав життя за волю України, захисників ЗСУ. Згадали у молитві митрополита Андрея Шептицького та його епоху формуванні української еліти …

Вечір запам’ятався чудовими піснями при ватрі, алярмом. Не менш насичений був другий день заходу: Свята Літургія перед Іконою Зарваницької Божої Матері за наших воїнів і перемогу нашого війська, пізнавальна гутірка про Листопадовий подвиг 1918 та її героїв, цікава екскурсія Зарваницею.

Родзинкою заходу була зустріч-презентація з розробником настільних ігор, пластуном Андрієм Мочурадом , керівником групи «ІГРОЛАД». Без перебільшення, це найкрутіші розробники настільних ігор в Україні. Він подарував станиці унікальні свої розробки – настільні ігри «Дроноводи» та «Галичина» .