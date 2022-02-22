Шахрайство через мережу Інтернет стало світовим злочинним трендом, розводять руками фахівці. Торік кіберзлочинці ошукали українців більше ніж на 193 мільйони гривень.

Тема кібербезпеки та платіжного шахрайства залишається актуальною в усьому світі і Україна – не виняток. Зокрема, у Національному банку констатують зростання активності шахраїв минулого року.

“Якщо говорити про рівень збитків від незаконних дій з платіжними картками в загальному обсязі всіх таких операцій, то він залишився відносно низьким.

Минулого року на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. Це не багато, але більше, ніж у 2020 році: тоді було 48 гривень, – сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан. – Саме тому ми вважаємо, що потрібно нагадати громадянам про правила безпечних онлайн-платежів і поведінки у віртуальному просторі. Адже головна зброя проти шахраїв сьогодні – це обізнаність”.

Найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія, завдяки застосуванню якої люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін розповів, що, з одного боку, Національний банк вбачає продовження позитивного тренду на заміну форм-фактору платіжних карток із суто магнітною смугою на більш захищені картки з чипом. Це відобразилося, зокрема, і на обсягах шахрайства в таких каналах, де використовується фізична картка – торговельна мережа та банкомати. Так, на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток обсяг збитків від шахрайських дій в торговельній мережі зменшився з 61 гривні (у 2020 році) до 40 гривень (у 2021 році), у банкоматах – із 33 гривень (у 2020 році) до 29 гривень (у 2021 році).

Також за минулий рік майже на 45% зменшилася середня сума шахрайської операції в торговельній мережі – із 1 984 гривень (у 2020 році) до 1086 гривень (у 2021 році). У середньому на одну незаконну операцію у 2021 році припадало близько 1 600 гривень, що на 16% менше, ніж у 2020 році (1900 гривень).

“Водночас ми спостерігаємо, що на один мільйон гривень видаткових операцій з платіжними картками, здійснених у мережі Інтернет, обсяг збитків збільшився з 61 гривні (у 2020 році) до 114 гривень (у 2021 році), – наголосив Андрій Поддєрьогін. – Якщо порівнювати Україну та Європу, то в нас показник відносних збитків від загального обсягу операцій з платіжними картками залишається значно меншим. В Україні це 0,0065% (тобто 65 гривень збитків на один мільйон гривень), а у країнах ЄС, за даними Європейського центрального банку, цей показник у кілька разів вищий і сягав 0,036% у 2019 році (тобто 360 євро збитків на один мільйон євро). Фактично шахрайство через мережу Інтернет є світовим трендом. І у більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки”.

У 2021 році українці частіше обирали безготівкові платежі та покупки онлайн, що зумовлювалося як продовженням карантинних обмежень, так і змінами у звичках користувачів платіжних карток. Це стимулювало шахраїв, які не полишали спроб ошукати громадян, зокрема і у віртуальному просторі.

“Забезпечення високого рівня кібербезпеки у фінансовому секторі є однією з основних цілей Національного банку. Ми комплексно підходимо до вирішення цього завдання, нормативно врегульовуючи ключові аспекти щодо кіберзахисту, збільшуючи потенціал Центру кіберзахисту Національного банку, підвищуючи компетенцію працівників підрозділів кіберзахисту банків України, – пояснив заступник керівника Центру кіберзахисту НБУ Роман Проскуровський. – Водночас для нас також дуже важлива тема підвищення кіберобізнаності та безпечної поведінки громадян – клієнтів фінансових установ у віртуальному просторі. Зокрема, надійний захист паролів до акаунтів. Особливо прив’язаних до фінансового номера телефону, адже це основний засіб взаємодії фінустанов та їхніх клієнтів. Фактично він є ідентифікатором клієнта, що дає можливість громадянину здійснити доступ до управління своїми коштами. Тому важливо дотримуватися відповідних правил безпечного використання фінансового номера телефону».

За 2021 рік кіберполіція задокументувала злочинну діяльність та скерувала до суду понад 2000 кримінальних проваджень, що стосуються саме Інтернет-шахрайства, до їх вчинення були причетні 422 зловмисники. Також у роботі на сьогодні перебуває ще понад 6600 проваджень. До речі, саме шахрайські дії в мережі Інтернет становлять майже 70% від усіх звернень, які надходять до кіберполіції. Найрозповсюдженішими у 2021 році шахрайськими схемами були: продаж неіснуючих товарів, псевдовиграші, телефонні шахрайства, фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних, заволодіння грошима під приводом надприбутків та прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах. У цілому за минулий рік, за зафіксованими Національною поліцією випадками, кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень”, – зазначив керівник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов.