У Єгипті українку засудили до довічного ув’язнення

Жінка намагалася завезти до країни близько чотирьох кілограмів кокаїну. Її засудили до довічного ув’язнення та штрафу.

У Єгипті суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув’язнення та штрафу за спробу ввезення наркотиків, повідомляє Кореспондент з посиланням на Akhbar El Yom.

Зазначається, що Каїрський кримінальний суд виніс вирок стосовно української громадянки у вигляді довічного ув’язнення та штрафу у розмірі 100 тисяч єгипетських фунтів (понад 3,6 тисячі доларів) за спробу незаконного ввезення в країну близько чотирьох кілограмів кокаїну.

Жінка, яка мешкає в Нідерландах, була затримана під час перевірки в аеропорту Каїра. Під час слідства вона зізналася, що отримала наркотики від єгиптянина, який проживає за кордоном і заплатив їй 2500 доларів за в’їзд до країни разом із наркотиками. Слідству так і не вдалося знайти покупця.

Видання нагадало, що в 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього смертну кару.