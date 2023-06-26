У ВО “Свобода” прокоментували затримання Михайла Головка: кажуть, що московський патріархат йому погрожував

У ВО “Свобода” прокоментували затримання Михайла Головка. Ось тут текст їхньої офіційної заяви:

“Зранку в понеділок з’явилася інформація про затримання на нібито отриманні неправомірної вигоди голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об’єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів.

Разом з тим, вважаємо за необхідне повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів московського патріярхату через свою активну позицію щодо заборони діяльности московського патріярхату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук московського патріярхату на баланс Тернопільської територіяльної громади. Головкові надходили наполегливі «рекомендації» від окремих можновладців із вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради.

Відтак сподіваємося, що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним.