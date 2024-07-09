У власність громади повернуто землю вартістю майже 440 млн грн, надану для будівництва сміттєпереробного комплексу

За участі прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Господарським судом Тернопільської області задоволено позов Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Кременецької міської ради до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди, повернення земельної ділянки та стягнення заборгованості з орендної плати.

За обставинами справи Білокриницькою сільською радою Кременецького району Тернопільської області ще у 2019 році надано товариству з обмеженою відповідальністю в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування комплексу сміттєперероблення площею 8 га вартістю майже 440 млн гривень. Проте орендар свої зобов’язання не виконав, запланований комплекс з перероблення та й заборгував понад 600 тис. гривень орендної плати за користування землею.

Відтак, за рішенням суду договір розірвано, орендаря зобов’язано повернути у комунальну власність земельну ділянку, а також з товариства стягнуть суму заборгованості з орендної плати до місцевого бюджету.