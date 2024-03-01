У Великих Гаях горів житловий будинок

Вчора о 13:05, на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у с. Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району.

На місце події було відправлено чергове відділення ЧСПТ АРЗ СП та ОКЦ Головного управління.