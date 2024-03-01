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У Великих Гаях горів житловий будинок

01.03.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопільський район, Оперативно

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Вчора о 13:05, на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у с. Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району.
На місце події було відправлено чергове відділення ЧСПТ АРЗ СП та ОКЦ Головного управління.
Загоряння виникло на кухні житлової будівлі.
О 13:21 вогнеборцям вдалося локалізувати осередок загоряння, а о 13:28 – повністю його ліквідувати. Вогонь пошкодив предмети домашнього вжитку та облицювання стін на площі 20 м.кв.
Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки з’ясовуються, повідомили пожежники.

Теги: пожежа

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