У Великих Гаях горів житловий будинок

Вчора о 13:05, на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у с. Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району.
На місце події було відправлено чергове відділення ЧСПТ АРЗ СП та ОКЦ Головного управління.
Загоряння виникло на кухні житлової будівлі.
О 13:21 вогнеборцям вдалося локалізувати осередок загоряння, а о 13:28 – повністю його ліквідувати. Вогонь пошкодив предмети домашнього вжитку та облицювання стін на площі 20 м.кв.
Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки з’ясовуються, повідомили пожежники.