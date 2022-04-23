У російській техніці, яку захоплюють українські військовослужбовці на полі бою, знаходять деталі подвійного призначення з Німеччини, Франції, Ізраїлю.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону єдиних новин, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз показуємо фати і будемо робити теж їх публічними, тому що в трофейній російській техніці, яка захоплюється українськими військовими на полі бою, ми бачимо деталі подвійного призначення, причому з таких країн, як Німеччина, Франція, Ізраїль. При цьому всьому, ті ж самі Німеччина і Франція з 2014 року мали дотримуватися санкційного режиму. На жаль, ми бачимо, як це на практиці відбувалося», – сказав Сибіга.

Він зауважив, що Україна «відверто реагує» на такі випадки. Заступник глави ОП наголосив на необхідності перекриття можливостей для росії обходити санкції і ввозити підсанкційну продукцію через треті країни.