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У травні ПЦУ розгляне питання переходу на новий церковний календар

08.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Духовне

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Синод ПЦУ збереться в травні та винесе на розгляд загальну календарну реформу.

Йдеться про перехід Православної церкви України на новий стиль, так як про це заявили в УГКЦ.

Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.

“У зв’язку з рішенням УГКЦ щодо календаря мав би нагадати, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою, – написав архієпископ. – Також питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні”.

За словами архієпископа, до 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є.

“На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується «в одну мить», без підготовки, «згори» та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття. Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий”, – підсумував Євстахій Зоря. 

Джерело: Тернополянни

Теги: ПЦУ, календарна реформа, синод ПЦУ

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