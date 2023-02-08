У травні ПЦУ розгляне питання переходу на новий церковний календар

Йдеться про перехід Православної церкви України на новий стиль, так як про це заявили в УГКЦ.
Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.
“У зв’язку з рішенням УГКЦ щодо календаря мав би нагадати, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою, – написав архієпископ. – Також питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні”.
За словами архієпископа, до 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є.
“На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується «в одну мить», без підготовки, «згори» та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття. Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий”, – підсумував Євстахій Зоря.