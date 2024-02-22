У Тернополі знесилена і голодна собака два дні скавуліла в автомобілі

Про кричущий випадок безвідповідальності розповіли у патрульній поліції краю. На парковці, в автомобілі два дні скавуліла голодна і знесилена собака.

Учора нам надійшов виклик від стурбованої громадянки, яка повідомила, що на парковці у автомобілі протягом двох діб лежить собака та вже тривалий час скиглить.

Інспектори Борис Солонецький та Василь Ясинчук одразу прибули на місце та виявили у відчиненому легковику знесиленого та голодного хвостатика. Ми намагалися встановити господарів тварини, однак безрезультатно.