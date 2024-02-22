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У Тернополі знесилена і голодна собака два дні скавуліла в автомобілі

22.02.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопіль, Кримінал

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Про кричущий випадок безвідповідальності розповіли у патрульній поліції краю. На парковці, в автомобілі два дні скавуліла голодна і знесилена собака.

Учора нам надійшов виклик від стурбованої громадянки, яка повідомила, що на парковці у автомобілі протягом двох діб лежить собака та вже тривалий час скиглить.
Інспектори Борис Солонецький та Василь Ясинчук одразу прибули на місце та виявили у відчиненому легковику знесиленого та голодного хвостатика. Ми намагалися встановити господарів тварини, однак безрезультатно.
Тож завдяки спільним зусиллям патрульних та представників громадської організації далося врятувати собаку. Чотирилапу направили на перетримку до притулку для тварин, де хвостатика радо прийняли та вже шукають доброго та відповідального господаря.

Теги: Тернопіль, собака, патрульна поліція, зачинили в автомобілі

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