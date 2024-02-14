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У Тернополі жінка випала з десятого поверху: деталі трагедії

14.02.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Оперативно, Новини, Тернопіль

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Про падіння з багатоповерхівки на лінію “102” повідомили очевидці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.

У ході перевірки з’ясувалося, що загибла – тернополянка 1988 року народження. Жінка випала з 10 поверху та впала на припаркований автомобіль.

За словами чоловіка, вони з родиною повернулися додому. Дружина залишилася на сходовій клітці, аби покурити. Проте вона довго не поверталася і він вийшов подивитися чи все гаразд. Жінки не застав, але він побачив відчинене вікно. Коли підійшов та визирнув, то побачив внизу натовп і тіло своєї дружини. Сусіди позитивно відгукуються про родину, яка виховувала двох малолітніх дітей.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває розслідування.

Теги: загинула, жінка, випала

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