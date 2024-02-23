У Тернополі жінці видалили пухлину вагою майже 10 кілограмів

43-річна жінка звернулась з скаргами на пухлину в животі. За допомогою УЗД та інших діагностик визначено діагноз- кістома. Лікарі Тернопільського обласного онкологічного диспансеру провели екстирпацію матки з додаткам, оментектомію, цитодіагностику (рак лівого яєчника). Операцію виконано в радикальному обʼємі. Загальна маса пухлини становить 9.5 кг.