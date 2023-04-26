У Тернополі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Поминальною панахидою в Тернополі вшанували пам’ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, пише Суспільне.
Серед присутніх – полковник Міністерства внутрішніх справ Роман Тютюнник. Чоловік розповів, що працював після аварії в зоні радіоактивного забруднення.
“З Києва зразу нас відправили в Чорнобиль, травень місяць. Забезпечували порядок. Виселення робили спочатку людей в Прип’ять, потім населені пункти – 10-кілометрова зона. Потім охороняли то все, бо ж все пусте – магазини, будинки”.
Присутні поклали квіти до пам’ятника жертвам катастрофи у парку Національного Відродження. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.
На Тернопільщині проживає 35 тисяч 700 постраждалих внаслідок аварії. З них приблизно 2,5 тисячі – ліквідатори. Про це повідомив голова обласної організації “Союз Чорнобиль України” Олександр Деркач. За його словами, “чорнобильці” сьогодні захищають Україну від російських окупантів.
“Перед тим, як їхати на сьогоднішній захід, мені дзвонив один із наших захисників Іван Гаврилюк, який свого часу був в Чорнобилі, зараз він захищає нашу батьківщину. Десятки людей, які мають статус учасника ліквідації, захищають нашу батьківщину. Тут на місці наші хлопці взяли шефство над військовими частинами, які охороняють наше небо. Хлопці роблять інженерні, захисні споруди пунктів управління, тобто передають той досвід, беруть участь в наближенні швидкої перемоги”.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року. Тоді через два вибухи четвертого енергоблоку відбувся викид радіоактивних речовин. Після цього близько 200 тисяч осіб виселили із зони відчуження, розповів голова Олександр Деркач. Загалом ліквідаторів цієї аварії було понад 600 тисяч. Скільки людей загинули через радіацію – невідомо.