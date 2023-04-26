У Тернополі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС

На Тернопільщині проживає 35 тисяч 700 постраждалих внаслідок аварії. З них приблизно 2,5 тисячі – ліквідатори. Про це повідомив голова обласної організації “Союз Чорнобиль України” Олександр Деркач. За його словами, “чорнобильці” сьогодні захищають Україну від російських окупантів.

“Перед тим, як їхати на сьогоднішній захід, мені дзвонив один із наших захисників Іван Гаврилюк, який свого часу був в Чорнобилі, зараз він захищає нашу батьківщину. Десятки людей, які мають статус учасника ліквідації, захищають нашу батьківщину. Тут на місці наші хлопці взяли шефство над військовими частинами, які охороняють наше небо. Хлопці роблять інженерні, захисні споруди пунктів управління, тобто передають той досвід, беруть участь в наближенні швидкої перемоги”.