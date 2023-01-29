У Тернополі вперше в області виконати надскладну операцію на головному мозку

У Тернополі медики-професіонали врятували життя людині, провівши надскладну операцію на головному мозку.

До реанімаційного відділення КНП “Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня” пацієнт був доставлений ургентно. При поступленні у нього була відсутня мова та не рухалися праві кінцівки.

«На КТ-ангіографії був виявлений тромбоз лобної гілки лівої середньої мозкової артерії. Спочатку лікарі зробили тромболізис, після якої у хворого відновилися рухи у правій руці та частково мова. Лікарі прийняли рішення оперувати пацієнта», – інформують у Департаменті охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Тож вперше у Тернопільській області медики нейрохірургічного відділення КНП “Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня” виконали операцію – тромбектомію з дрібних гілок лівої середньої мозкової артерії. В результаті операції у хворого вдалося відкрити велику гілку лівої середньої мозкової артерії та відновити кровообіг по більшості судин басейну. На наступний ранок у хворого практично відновилася мова, покращилися та з’явились нові рухи у правій нозі.

«Подібні операції – золотий стандарт надання допомоги при ішемічному інсульті вже на службі у населення Тернопільської області», – додають в Департаменті охорони здоров’я ТОДА.

Операцію провели лікарі-інтервенціоналіст Гаджальський В.В., асистент Журавльов О.Ф., анестезіолог Мусієнко А.М., під керівництвом завідувача нейрохірургічним відділенням, лікаря з 20-ти річним стажем роботи у Херсоні – Олексія Леонтьєва.