У Тернополі водій збив дівчину на пішохідному переході і втік (Фото)

Учора інспектори отримали виклик про ДТП з травмованими на вулиці Мазепи. Водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на дівчину, яка переходила проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході, після чого покинув місце події.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП провівши ряд розшукових заходів оперативно встановили марку автомобіля та його номерні знаки. Невдовзі патрульним вдалося встановити й розшукати керманича.

Водія та всю інформацію про подію патрульні передали слідчому для подальшого встановлення обставин.