04.07.2023 20:47

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У Тернополі водій збив 70-річну жінку на пішоході

04.07.2023

Ірина Нова

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Аварія трапилася 3 липня на вулиці Клима Савури.

Водій “Audi” на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на тернополянку.

Жінку із забоями та переломом доправили до лікарні та відпустили додому після надання меддопомоги.

Теги: новини Тернополя, аварія, ДТП з потерпілими

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