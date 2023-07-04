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Головна / Без категорії / У Тернополі водій збив 70-річну жінку на пішоході
04.07.2023
Ірина Нова
349
Без категорії
Водій “Audi” на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на тернополянку.
Жінку із забоями та переломом доправили до лікарні та відпустили додому після надання меддопомоги.
Теги: новини Тернополя, аварія, ДТП з потерпілими
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