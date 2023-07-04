У Тернополі водій збив 70-річну жінку на пішоході

Аварія трапилася 3 липня на вулиці Клима Савури.

Водій “Audi” на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на тернополянку.

Жінку із забоями та переломом доправили до лікарні та відпустили додому після надання меддопомоги.