У Тернополі водій BMW закріпив на автомобілі резиновий виріб у вигляді оголеної жінки та їздив містом

Сьогодні мережею Інтернет ширилося відео, на якому водій BMW закріпив на власному автомобілі резиновий виріб у вигляді оголеної жінки та їздив вулицями міста. Такими ж відео хизувався юнак у соціальних мережах, повідомили у патрульній поліції краю.

Оскільки своїми хуліганськими діями хлопець порушував громадський порядок, патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та за кермом автівки виявили водія, з яким спілкувалися уже не вперше.

Не ввімкнув покажчик повороту, проїхав на заборонний сигнал світлофора, виїхав на смугу для зустрічного руху,не пред’явив документи працівникам поліції — це ряд порушень, за які неодноразово ми зупиняли юнака та притягували до відповідальності.

Сьогодні ж патрульні склали на порушника протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство). А також викликали на місце події слідчо-оперативну групу, оскільки перевіряючи номер кузова на автівці, інспектори виявили ознаки втручання у номери агрегатів. Автомобіль евакуйовано на арештмайданчик для зʼясування всіх обставин.