У Тернополі відкриється пересувна виставка «ОБ БЕРЕГ» — мистецький проєкт художниці Неллі Мінасової, реалізований за підтримки творчої команди «Місто Марії».

Відкриття відбудеться 29 січня о 19:00 у креативному кластері «На Пошті» за адресою: вулиця Коперника, 4.

Центральним образом експозиції є тетрапод — знайома для прибережних міст бетонна конструкція, яка у контексті війни набуває нового символічного значення. У виставці тетрапод постає як надувна інсталяція, позбавлена функціональної міцності. Це метафора захисту, який існує зовні, але не витримує тиску реальності та війни.

Проєкт має відкритий і живий формат. Виставка постійно доповнюється новими матеріалами — зокрема світлинами на Дошці спогадів. Усі охочі можуть долучитися до створення експозиції, надіславши власні фото з тетраподами. Вони стануть частиною спільної дошки памʼяті, досвіду та осмислення пережитого.

Під час відкриття запланована авторська екскурсія, а також розмова про безпеку, памʼять і те, що насправді тримає людину в часи невизначеності.

Виставка триватиме до 25 лютого 2026 року.

Вхід вільний.