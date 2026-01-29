29.01.2026 11:28

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Тернополі відкриється пересувна виставка «ОБ БЕРЕГ»

Мистецький проєкт про безпеку, памʼять і крихкість захисту презентують у кластері «На Пошті»

29.01.2026

Яровий Роман

22

Події, Тернопільщина, Культура, Новини

Поширити:

У Тернополі відкриється пересувна виставка «ОБ БЕРЕГ» — мистецький проєкт художниці Неллі Мінасової, реалізований за підтримки творчої команди «Місто Марії».

Відкриття відбудеться 29 січня о 19:00 у креативному кластері «На Пошті» за адресою: вулиця Коперника, 4.

Центральним образом експозиції є тетрапод — знайома для прибережних міст бетонна конструкція, яка у контексті війни набуває нового символічного значення. У виставці тетрапод постає як надувна інсталяція, позбавлена функціональної міцності. Це метафора захисту, який існує зовні, але не витримує тиску реальності та війни.

Проєкт має відкритий і живий формат. Виставка постійно доповнюється новими матеріалами — зокрема світлинами на Дошці спогадів. Усі охочі можуть долучитися до створення експозиції, надіславши власні фото з тетраподами. Вони стануть частиною спільної дошки памʼяті, досвіду та осмислення пережитого.

Під час відкриття запланована авторська екскурсія, а також розмова про безпеку, памʼять і те, що насправді тримає людину в часи невизначеності.

Виставка триватиме до 25 лютого 2026 року.
Вхід вільний.

Теги: культура, мистецтво, «На пошті», Неллі Мінасова, ОБ БЕРЕГ, сучасне мистецтво, Тернопіль, виставка

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах