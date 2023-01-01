У Тернополі відкривають мистецьку резиденцію «Додому на Різдво»

Тернополян та гостей міста запрошують на відкриття мистецької резиденції «Додому на Різдво».
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Відбудеться воно 5 січня в Українському Домі «Перемога». Початок о 12:00 год. Працюватиме локація до 22 січня, пише
Тернополяни.
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За словами організаторів, для відвідувачів працюватиме Майстерня Різдва «Зимова феєрія». Тож всі охочі зможуть послухати про традиції Святого вечора, а також взяти участь у майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу Різдвяних свічок та зав’язуванні української хустки.
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Також у мистецькій резиденції буде працювати фотозона «Додому на Різдво» та проходитиме виставка робіт учасників міського конкурсу «Різдвяне диво».
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Щоб стати учасником майстер-класу попередньо необхідно записатися за вказаним номером +38 (067) 319-10-99.