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У Тернополі відкривають мистецьку резиденцію «Додому на Різдво»

02.01.2023

Роман Васильович

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Тернополян та гостей міста запрошують на відкриття мистецької резиденції «Додому на Різдво».
Відбудеться воно 5 січня в Українському Домі «Перемога». Початок о 12:00 год. Працюватиме локація до 22 січня, пише Тернополяни.
За словами організаторів, для відвідувачів працюватиме Майстерня Різдва «Зимова феєрія». Тож всі охочі зможуть послухати про традиції Святого вечора, а також взяти участь у майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу Різдвяних свічок та зав’язуванні української хустки.
Також у мистецькій резиденції буде працювати фотозона «Додому на Різдво» та проходитиме виставка робіт учасників міського конкурсу «Різдвяне диво».
Щоб стати учасником майстер-класу попередньо необхідно записатися за вказаним номером +38 (067) 319-10-99.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: «Додому на Різдво», мистецька резиденція

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