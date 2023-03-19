У Тернополі відкрили виставку картин відомого художника Миколи Пазізіна (фото)

Виставку картин відомого художника Миколи Пазізіна відкрили у Західноукраїнському національному університеті. Експозиція присвячена Тарасу Шевченку, на роботах зображені місця на Тернопільщині та Чернігівщині, де побував Кобзар.

Облаштували виставку на соціально-гуманітарному факультеті. Тут представлено 25 живописних картин.

«Основними роботами є портрет та краєвиди Тернопільщини й Чернігівщини, де перебував Тарас Григорович. Коли Кобзар був у Кременці, він підіймався на Замкову гору, яка зображена у моїй роботі. Ви можете переглянути фрагмент архітектурного центру Кременецького ліцею, старий млин на околиці Кременця, акварельні роботи Почаївської лаври, мальовниче село Седнів на березі річки Снов», – зазначив Микола Пазізін.

Додамо, Микола Пазізін – заслужений художник України, член Національної спілки художників України, викладач соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ. За високу мистецьку майстерність, активну участь у культурно-мистецькому житті міста Тернополя та представлення краю на міжнародному рівні художник нагороджений пам’ятними відзнаками та державними нагородами «Заслужений художник України» та «Заслужений діяч культури Польщі». Його твори зберігаються у музеях, державних установах та приватних колекціях шанувальників мистецтв України, Польщі, Італії, Австрії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Австралії, Англії, Канади, США.