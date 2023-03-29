У Тернополі відкрили світлицю-музей і бібліотеку обласної спілки письменників

Засідання обласного літературного об’єднання 26 березня почалося з урочистого відкриття світлиці-музею і бібліотеки Тернопільської обласної організації НСПУ.

Відтепер усі бажаючі зможуть ознайомитися із біографічними довідками, творчістю наших земляків. Поки що експонатів не дуже багато, проте музейний і бібліотечний фонди постійно поповнюються.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять Василя Глемби, який нещодавно пішов у засвіти. Дуже важко усвідомлювати втрату такої достойної людини – поета, мецената, волонтера, доброго друга і порадника.

Далі очільник літоб’єднання Зіновій Кіпибіда традиційно розповів про події місяця, що минає. Серед інших – Шевченківські дні, в рамках яких була проведена міжобласна літературна інтернет-зустріч. Від нашої області в ній взяли участь Неоніла Крем’янчанка, Сергій Лазо та Раїса Обшарська. Творчі зустрічі в бібліотеках міста провели Тамара Гнатович, Марія Гуменюк, Неоніла Крем’янчанка, Галина Навроцька, Василь Горбатюк. Марія Назар мала літературні зустрічі в ЗУНУ і ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Олександра Кара брала участь у «творчих посиденьках», які організував Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення.

Хлібом-сіллю на столі зустрічав своїх читачів перший випуск літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису «ЛітТерА». Шеф-редактор Олег Смоляк розповів про ідею заснування, тематику і підбір матеріалів, плани на майбутнє. Своїми міркуваннями стосовно першого числа і його подальшої долі поділилися також Галина Шулим, Марія Назар, Валентина Семеняк, Зіновій Кіпибіда, Валентина Судома.

Олег Герман до свого ювілею презентував збірку «Мрія. Доля» або «Доля. Мрія» (її назва залежатиме від того, з якого боку відкрити книжку). Вся книга пронизана польотом, а точніше – перельотом Слова у глибінь Серця читача. 75 років життя – 75 віршів. На сторінках надруковані QR-коди, відсканувавши які з допомогою звичайного смартфона, можна почути вірші в авторському виконанні.

Марія Баліцька презентувала збірку «Калинова журба», до якої увійшли поезії, народжені війною. Професор Олег Смоляк дав високу оцінку творам авторки.

Ніна Фіалко представила свій новий роман «Сила жіночої любові», що став продовженням роману «Повертайтесь, журавлі, додому», який побачив світ у 2011 р.

Марія Назар у своїй постійній рубриці згадала «твори-ювіляри», зокрема «Лісову пісню» (1913 р.) Лесі Українки.

У музичному відділенні засідання відбулася прем’єра чотирьох пісень на слова членів літоб’єднання. Композитор і виконавець Ігор Вовчак виконав свої нові пісні на слова Василини Вовчанської, Галини Навроцької, Олександри Кари й автора цих рядків.

Поетеса і художниця Ольга Новоставська презентувала власні ілюстрації до віршів членів літоб’єднання. Філолог за фахом Валентина Судома прочитала коротку лекцію про чистоту мови, про помилки і описки, про образність і метафоричність у поезії. Власні вірші декламували Омелян Мацьопа, Марія Гуменюк, Любов Малецька, Юрій Заяць, Володимир Бойко, Роман Ладика. А вже традиційну крапку своїми сентенціями поставив Богдан Вилущак.