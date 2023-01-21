У Тернополі відкрили пункт незламності, де пригощатимуть гарячими обідами

На подвір’ї Тернопільського благодійного фонду «Карітас» облаштували просторий намет. Відтепер підопічні благодійної їдальні зможуть перебувати тут і отримувати гарячі обіди.

«Сьогодні в нашому «Карітасі» надзвичайно важлива подія, адже завдяки нашим чеським партнерам «Arcidiecézní charita Olomouc», ми на нашому подвір’ї встановили намет незламності. Тут наші потребуючі, переселенці, які щодня приходять до «Карітасу» мають змогу погрітися, мають змогу отримати гарячі обіди. Я дуже дякую усім добродіям, бо це надзвичайно важливо для наших потребуючих. Дякуємо також волонтерам, які допомогли встановити намет. Дякуємо за Вашу жертовність та постійну готовність прийти на поміч. Хай Бог благословляє кожного, хто не залишає осторонь людей у потребі», – зазначив директор благодійного фонду о. Роман Загородний.