У Тернополі відбувся фестиваль мистецтва та незламності духу

У Тернополі відбувся фестиваль творчості “Повір у себе”, який об’єднав жителів громади з інвалідністю. Учасники представили власні мистецькі роботи, демонструючи творчий потенціал та майстерність.

Експозиція фестивалю складалася з унікальних виробів ручної роботи. Кожен представлений витвір мистецтва відображав індивідуальне бачення автора та його художню майстерність. Роботи учасників привернули увагу відвідувачів своєю оригінальністю та якістю виконання.

“Фестиваль ‘Повір у себе’ демонструє важливість підтримки та розвитку творчого потенціалу кожного жителя громади. Представлені роботи свідчать про високу майстерність та натхнення авторів,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Громадські організації надали організаційну підтримку у проведенні фестивалю. Їхня діяльність сприяє розвитку інклюзивного середовища та створенню умов для реалізації творчих здібностей жителів громади з інвалідністю.

Фестиваль “Повір у себе” став платформою для демонстрації мистецьких досягнень та обміну досвідом між учасниками. Виставка робіт продемонструвала різноманітність технік та матеріалів, які використовували майстри у створенні своїх творів.