У Тернополі відбулася мистецька імпреза з нагоди 85-літнього ювілею громадської діячки Дарії Чубатої

Днями у Тернополі відбулася мистецька імпреза з нагоди 85-літнього ювілею громадської діячки, поетеси, лікаря, почесної голови Тернопільського міського об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, члена Національної спілки журналістів України Дарії Чубатої.

Захід пройшов у затишній залі бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». Під час дійства, сповненого вітань та поезії, лунали спогади та музика, розмови та побажання від друзів, знайомих, колег, митців, поціновувачів творчості вельмишановної ювілярки.

Нагородний знак міського голови за активну громадянську позицію, багаторічну сумлінну працю у сфері охорони здоров’я, просвітницьку діяльність, вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва Тернопільської міської територіальної громади, популяризацію національних цінностей та з нагоди 85-річчя від дня народження Дарії Чубатій від імені міського голови Тернополя вручила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської мської ради Світлана Козелко.

Дарія Дмитрівна Чубата (з дому — Кащишин) народилася 27 липня 1940 року у Тернополі. Працювала лікарем-терапевтом, двічі була депутатом Тернопільської обласної ради (1998—2002, 2002—2006 р.), відмінник охорони здоров’я УРСР (1980 р.).

Вона авторка книг, публіцистичних статей у пресі, регіонального збірника «Тернопілля», автор і співавтор понад 50 науково-практичних праць. На вірші Дарії Чубатої написали музику пісень композитори Микола Болотний, Іван Виспінський, Ігор Вовчак, Василь Дунець, Юрій Кіцила, Зіновія Присухіна та інші, її окремі поезії Микола Кривецький переклав мовою есперанто.

Загалом Дарія Чубата – відома у нашому краї людина. Її часто можна побачити на духовних заходах, мистецьких імпрезах, на концертах у філармонії та виставах у драмтеатрі. Вона веде здоровий спосіб життя і інших спонукає до цього.

Що ж, у ці ювілейні дні, хай Господь посилає Дарії Дмитрівні, здоровя, довгі роки життя, жагу до творчості, повагу та вдячність від людей.