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У Тернополі відбулася молитовна зустріч рідних загиблих захисників (фото)

18.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Молитовну зустріч родин загиблих військових організували  у благодійному фонді «Карітас». Прийшли матері та дружини українських воїнів, які віддали життя за нашу державу.

Очолив молитву архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, пише За Збручем.

Жителька Кременецького району Уляна Коблик втратила у російсько-українській війні племінника. Юнакові було 22 роки. «Гарний, молодий, розумний хлопець, служив на контракті. Тому одним із перших пішов захищати Україну від московського окупанта. Загинув у тяжких боях на Донеччині. Дуже боляче, тяжко дивитися, як переживають втрату батьки. Дуже шкода, що так багато наших найкращих синів йдуть через цих ворогів. Хочеться, щоб якнайскоріше була перемога і мир, щасливе життя в незалежній країні».

Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ поспілкувався з рідними загиблих військових. «Матір Божа пережила смерть свого сина за спасіння світу, так і сьогодні сини українських матерів гинуть, рятуючи Україну. Молімося за них», – зазначив Василій Семенюк.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Карітас Тернопіль, молитовна зустріч, родини загиблих військових

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