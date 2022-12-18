У Тернополі відбулася молитовна зустріч рідних загиблих захисників (фото)

Молитовну зустріч родин загиблих військових організували у благодійному фонді «Карітас». Прийшли матері та дружини українських воїнів, які віддали життя за нашу державу.

Очолив молитву архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, пише За Збручем.

Жителька Кременецького району Уляна Коблик втратила у російсько-українській війні племінника. Юнакові було 22 роки. «Гарний, молодий, розумний хлопець, служив на контракті. Тому одним із перших пішов захищати Україну від московського окупанта. Загинув у тяжких боях на Донеччині. Дуже боляче, тяжко дивитися, як переживають втрату батьки. Дуже шкода, що так багато наших найкращих синів йдуть через цих ворогів. Хочеться, щоб якнайскоріше була перемога і мир, щасливе життя в незалежній країні».

Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ поспілкувався з рідними загиблих військових. «Матір Божа пережила смерть свого сина за спасіння світу, так і сьогодні сини українських матерів гинуть, рятуючи Україну. Молімося за них», – зазначив Василій Семенюк.