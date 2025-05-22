У Тернополі відбудеться великий концерт до 70-річчя Ігоря Білозіра

07 червня у тернопільському ПК «Березіль» прозвучать найвідоміші пісні Ігоря Білозіра — композитора, які стали частиною культурної ідентичності українців. Початок о 19:00, зазначають організатори VINIL concert agency.

Концертна програма «Наш Білозір — 70» присвячена 70-річчю від дня народження Ігоря Білозіра — видатного українського композитора, лідера легендарного ансамблю «Ватра».

До програми увійдуть пісні, що назавжди залишилися в серцях слухачів: «Ніби вчора, рідна мамо», «Коханий», «Весільний марш», «Пшеничне перевесло», «Лицарі», «Мамина світлиця» та багато інших.

На сцені виступлять:

Народна артистка України Оксана Білозір,

«Ватра» 80-х років,

а також запрошені гості.

Ігор Білозір трагічно пішов з життя у 2000 році у віці 45 років, однак його творча спадщина досі звучить на повну силу, надихаючи нові покоління.

«Ми запрошуємо кожного, хто любить українську пісню, хто пам’ятає Білозіра або хоче познайомитися з його музикою. Цей концерт — як подяка великому митцю за музику, що стала мовою нашої душі. Приходьте — буде щиро, тепло і дуже по-нашому», — зазначають організатори VINIL concert agency..

Також вони додають, що цей концерт стане особливою подією для всіх, хто цінує українську пісню, пам’ятає історію та вірить у силу музики.

7 червня / 19:00 / Тернопіль, ПК “Березіль”

Квитки на подію можна придбати за посиланням: https://ternopil.karabas.com/oksana-bilozir-44/order/