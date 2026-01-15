У Тернополі в під’їзді жінка залишила новонароджену дівчинку

15 січня близько першої години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській виявили немовля в сумці.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та працівники інших профільних служб. Дитину доставили до медичного закладу, де її обстежили лікарі.

Медики встановили, що дівчинка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Правоохоронці нагадали: у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину.

“Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження з метою з’ясування всіх обставин.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції”, – йдеться у дописі поліції.