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У Тернополі в парку «Здоров’я» знову виявили збирача березового соку

27.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Днями працівники управління муніципальної інспекції затримали жителя прилеглого до Тернополя населеного пункту, який здійснював масову заготівлю березового соку.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Порушника інспектори виявили за допомогою фотопастки, яка влаштована на території відпочинкової зони. Чоловік підсочив близько 35 дерев породи береза, його інспектори затримали під час чергового збирання соку.

На особу, відповідно до чинного законодавства, складено адміністративний протокол, який передбачає накладання штрафу від 340 до 1700 грн.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що заготівля березового соку на території населених пунктів України, парків, скверів, прибудинкових зелених насадженнях суворо заборонено, адже може призвести до припинення росту дерева та його знищення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у парку «Загребелля» виявили факти незаконного збору березового соку — муніципали забрали від дерев десятки бутлів.

Довідка
При виявленні порушень природоохоронного законодавства можна повідомляти Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області: (0352) 25-95-82 та структурні підрозділи ГУ Національної поліції в Тернопільській області за тел. 102.
Муніципальна інспекція
+38 073 015 1481 (Viber)
+38 067 447 3186
+38 067 447 3278

Джерело: 20 хвилин

Теги: березовий сік

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