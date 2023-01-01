У Тернополі в Новорічну ніч до порушників тиші викликали поліцію

Патрульні повідомляють, що Новорічна ніч у Тернополі минула відносно спокійно. Втім, не обійшлося без викликів.
«Патрульні опрацювали понад 30 завдань, отриманих через спецлінію 102. Винесли 38 постанов за порушення ПДР та склали 5 протоколів на нетверезих керманичів», – інформують в УПП у Тернопільській області.
Охоронці порядку винесли 7 адміністративних матеріалів на порушників громадського порядку. За словами патрульних, було це здебільшого – за порушення тиші, пише Тернополяни.
“Ми дякуємо містянам за правосвідомість та співпрацю. З Новим роком!”, – додають поліцейські.