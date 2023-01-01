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У Тернополі в Новорічну ніч до порушників тиші викликали поліцію

01.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Цікаво

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Патрульні повідомляють, що Новорічна ніч у Тернополі минула відносно спокійно. Втім, не обійшлося без викликів.

«Патрульні опрацювали понад 30 завдань, отриманих через спецлінію 102. Винесли 38 постанов за порушення ПДР та склали 5 протоколів на нетверезих керманичів», – інформують в УПП у Тернопільській області.

Охоронці порядку винесли 7 адміністративних матеріалів на порушників громадського порядку. За словами патрульних, було це здебільшого – за порушення тиші, пише Тернополяни.

“Ми дякуємо містянам за правосвідомість та співпрацю. З Новим роком!”, – додають поліцейські.

Автор: Роман Васильович

Мітки: поліція, новорічна ніч

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