У Тернополі в батьківських чатах поширюють інформацію про можливі замінування шкіл та дитячих садочків

Школи та садочки перевірять звичайно, а батьків просять приводити дітей не раніше 9-ої години ранку, – йдеться у повідомленні.

“Шановні колеги, надійшла інформація про замінування 06 лютого закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Просимо ретельно оглянути приміщення та територію закладів освіти. Освітній процес розпочати не раніше 9.00. Про зміну режиму роботи закладів проінформуйте батьків та педагогів”, – пишуть у батьківських чатах.

У поліції Тернопільщини прокоментували, що дана інформація, є “фейкова”, і не підтверджена.

Прохання до батьків не поширювати дане повідомлення.

Отже, завтра, 6 лютого, діти йдуть до школи у звичному режимі.