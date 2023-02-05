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У Тернополі в батьківських чатах поширюють інформацію про можливі замінування шкіл та дитячих садочків

05.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Освіта

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Сьогодні, 5 лютого, деякі батьки отримали повідомлення, що завтра, 6 лютого, у Тернополі можливі замінування освітніх закладів.

Школи та садочки перевірять звичайно, а батьків просять приводити дітей не раніше 9-ої години ранку, – йдеться у повідомленні.

“Шановні колеги, надійшла інформація про замінування 06 лютого закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Просимо ретельно оглянути приміщення та територію закладів освіти. Освітній процес розпочати не раніше 9.00. Про зміну режиму роботи закладів проінформуйте батьків та педагогів”, – пишуть у батьківських чатах. 

У поліції Тернопільщини прокоментували, що дана інформація, є “фейкова”, і не підтверджена.

Прохання до батьків не поширювати дане повідомлення.

Отже, завтра, 6 лютого, діти йдуть до школи у звичному режимі.

Джерело: Тернополянни

Теги: поліція, школи, замінування, освітні заклади

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