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У Тернополі в аварії травмувався малюк

26.02.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопіль

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Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на вулиці Текстильна, неподалік колишнього “Фарфорового заводу”, повідомили на лінію “102” очевидці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Аварія трапилася 25 лютого близько 18:20. За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ 21703”, рухаючись Текстильною в напрямку вулиці Морозенка, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із “Nissan Primera”, який їхав попереду.

У результаті удару тілесні ушкодження отримав пасажир іномарки 2022 року народження. Хлопчика доправили до лікарні, а після надання меддопомоги відпустили з батьками додому.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Теги: дитина, ДТП в Тернополі

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