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У Тернополі ухвалили незвичне рішення щодо відключення світла

05.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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У Тернополі вручну вимикатимуть світло в будинках, які підключені до тих же ліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.

Відповідне рішення ухвалили у “Тернопільобленерго”, повідомляє “24 канал”.

Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від “Укренерго”. Передували цьому численні скарги інших споживачів. Люди обурювались, чому хтось декілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

У Тернополі приблизно 100 будинків, які підключені до критичної інфраструктури. У них вимикатимуть живлення електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися – наразі не відомо.

Автор: Роман Васильович

Мітки: відключення світла

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