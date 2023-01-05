У Тернополі ухвалили незвичне рішення щодо відключення світла

У Тернополі вручну вимикатимуть світло в будинках, які підключені до тих же ліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.

Відповідне рішення ухвалили у “Тернопільобленерго”, повідомляє “24 канал”.

Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від “Укренерго”. Передували цьому численні скарги інших споживачів. Люди обурювались, чому хтось декілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

У Тернополі приблизно 100 будинків, які підключені до критичної інфраструктури. У них вимикатимуть живлення електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися – наразі не відомо.