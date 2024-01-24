У Тернополі суттєво зросли ціни на картоплю

Останнім часом чути суттєві нарікання, що на ринку почали зростати ціни на овочі, які користуються найбільшим попитом, – картоплю, моркву, буряк, цибулю. Дещо менше, але зросли ціни на яблука та груші.

Подавці кажуть, що це – сезонний фактор. Адже городина потребує зберігання, тому завжди ближче до весни дорожча, як восени. Також овочеві запаси уже стали значно меншими, отже, зріс попит, зменшилася пропозиція. На ціну вплинули і морозні дні, а також значна вартість пального.

Одна з бабусь, яка привезла з села картоплю, каже, що тільки за проїзд в обидва боки вона платить понад 100 гривен. «А скільки тих бульб у спрацьованих двох руках привезеш?» – резонно запитує мене. От і виходить, що ліпше часнику привести на ринок. Він і дорожчий, і легший. А картопля, зазначає старенька, у підвалах у селян є, от тільки привезти її машинами нікому, адже більшість її односельців-чоловіків – на війні.

Відтак на тернопільському ринку за кілограм картоплі просять від 20 до 25 гривень. Торік люди посадили менше бульб, тому і є дефіцит.

А ось що про причини підвищення ціни на картоплю розповів аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка: «На ціноутворення впливають кілька факторів. Під час похолодання є додаткові витрати, щоб зберігати продукцію. Приблизно 90-95% картоплі, що у продажі, вирощують у дрібних фермерських господарствах або на власних угіддях, де немає умов для якісного зберігання картоплі до середини весни. Тому багато продукції продали на ринку ще до нового року. Зараз картопля вітчизняного виробника є, але надходить меншими партіями, через це ціна зросла».

За кілограм капусти на ринку просять від 10 до 12 гривень. Ціни на цибулю становлять 15-20 гривень. Кілограм моркви коштує 10-20 гривень, яблук – 10-30 гривень, груш – 45-50.

Пропонують господині і соління власного виробництва. Квашені огірки коштують 60 грн/кг, квашена капуста – 35 грн/кг.

Кілограм сала вартує 100-160 гривень, полядвиця – 200 гривень, задня і передня шинки – від 130 до 160 грн, реберця – 50 гривень, фарш – 130 грн/кг.

За кілограм домашнього сиру просять 90-110 гривень, за 1 л сметани – 170-200 гривень, бринзи – 250 гривень за кілограм. Ціни на яйця коливаються від 32 до 50 гривень за 10 штук, домашні – ще дорожчі.

На ринку є чималий вибір меду: липовий, гречаний, лісовий, квітковий. Літрове відерце коштує 100 – 140 гривень.

Галина ВАНДЗЕЛЯК