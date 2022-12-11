У Тернополі створюють мережу пунктів обігріву «Тепле місто»

В умовах постійних ворожих атак по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури, на перший план виходить забезпечення пунктів обігріву для тернополян та гостей нашого міста.
У Тернополі реалізуються два паралельних проєкти зі створення пунктів обігріву. З ініціативи Офісу Президента створюються «Пункти незламності», які розгортаються на базах Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та пункти обігріву «Тепле місто», які реалізовуються місцевою владою Тернополя, повідомляють у Тернопільській міській раді.
Що таке пункти «Тепле місто»
Пункти «Тепле місто» – це приміщення, де забезпечені всі комфортні умови для тимчасового перебування людей. Постійно є світло й тепло, працює санвузол, доступний інтернет, медичні аптечки, вода, можна випити чаю з солодким. Пунктами обігріву «Тепле місто» можуть скористатися як тернополяни, так і гості нашого міста.
Де розташовані пункти незламності «Тепле місто»
Інтерактивна мапа пунктів незламності
З метою швидкого та зручного пошуку місць, де тернополяни та гості нашої громади можуть зігрітися за відсутності електроенергії у власних помешканнях, у місті розробили Інтерактивну мапу «Пунктів обігріву. Наразі на мапу нанесені 16 локацій.
Як користуватися інтерактивною мапою
Користувачу необхідно перейти за посиланням в «Е-сервіси» на сайті міської ради Тернополя.
На інформаційній панелі показано, які у місті працюють пункти обігріву. Натиснувши на відповідні значки користувач побачить коротку інформаційну довідку: місце знаходження, графік роботи та доступні можливості.
У міськраді зазначили, що роботи з розгортання пунктів обігріву «Тепле місто» тривають, тож мапа наповнюється щодня.