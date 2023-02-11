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У Тернополі студенти здали кров для поранених воїнів ЗСУ

11.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Студенти Західноукраїнського університету здали кров для обласного центру служби крові. До акції долучилися 7 осіб.

Про це розповіла речниця університету Олена Васильків.

“У цей важкий час нашим воїнам потрібно допомагати всім. Я вирішив прийти і здати кров, зробити все можливе, щоб допомогти. Врятувати можливо одне, а можливо кілька життів. Вирішив піти з друзями і зробити хоч невеличкий вклад у нашу перемогу”, – говорить студент Тарас Демедюк.

У Тернополі студенти здали кров для поранених воїнів ЗСУ
Тарас Демедюк. Фото: ЗУНУ

Спочатку студентів реєструють і обстежують лікарі, далі вони заповнюють анкети, де вказують про наявність чи відсутність хвороб. Студентка Андріана Грицуляк здавала кров вперше.

“Було страшно, але не боляче і все добре. Здавати кров важливо, бо кожен бореться на своєму фронті”, – говорить студентка Андріана Грицуляк.

У Тернополі студенти здали кров для поранених воїнів ЗСУ
Андріана Грицуляк. Фото: ЗУНУ

Долучився до акції й Дмитро Колодюк.

“Знаю, що допомагаю ЗСУ. Впевнений у тому, що рятую комусь життя”, – каже студент Дмитро Колодюк.

Трансфузіолог обласного центру служби крові Оксана Прунова розповідає, до здачі крові потрібно підготуватися. Найкраще здавати кров зранку – з 8 до 11 години.

“Поїсти, психологічно налаштуватися. Їсти можна легкий сніданок, окрім жирного і смаженого. Чим більше рідини ви вип’єте, бо кров – це рідка частина нашого організму, тим краще пройде процедура”.

Студенти здали 3 літри крові, каже Оксана Прунова. При потребі її передадуть у військові госпіталі.

“Поповнення банку крові важливе. Завжди є люди після аварій, після операцій важких, гематологічні хворі, онкологічні хворі з крововтратами, але в часи війни найбільш потрібні клітини крові і плазма крові”.

У Тернополі від початку року кров здали 500 людей. Про це повідомив керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко.

Джерело: Суспільне

Теги: студенти, кров, донорство крові

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