У Тернополі студенти здали кров для поранених воїнів ЗСУ

Долучився до акції й Дмитро Колодюк.

“Знаю, що допомагаю ЗСУ. Впевнений у тому, що рятую комусь життя”, – каже студент Дмитро Колодюк.

Трансфузіолог обласного центру служби крові Оксана Прунова розповідає, до здачі крові потрібно підготуватися. Найкраще здавати кров зранку – з 8 до 11 години.

“Поїсти, психологічно налаштуватися. Їсти можна легкий сніданок, окрім жирного і смаженого. Чим більше рідини ви вип’єте, бо кров – це рідка частина нашого організму, тим краще пройде процедура”.

Студенти здали 3 літри крові, каже Оксана Прунова. При потребі її передадуть у військові госпіталі.

“Поповнення банку крові важливе. Завжди є люди після аварій, після операцій важких, гематологічні хворі, онкологічні хворі з крововтратами, але в часи війни найбільш потрібні клітини крові і плазма крові”.

У Тернополі від початку року кров здали 500 людей. Про це повідомив керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко.