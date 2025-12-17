У Тернополі стали відомі лауреати Всеукраїнської премії Братів Лепких за 2025 рік

12 грудня у КУ ТОР «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» відбулося підсумкове засідання Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2025 рік.

На початку засідання члени Громадської ради хвилиною мовчання пошанували світлу пам’ять її членів Ярослава Омеляна та Ігоря Дуди, які відійшли у вічність цього року.

Під час засідання голова Громадської ради Віктор Уніят поінформував присутніх про подання, що надійшли на розгляд Ради та пройшли до наступного етапу. Члени Громадської ради (Богдан Мельничук, Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Михайло Тимошик, Богдан Ткачик, Богдан Ничик, Надія Білик, Степан Костюк, Надія Волинець, Іван Кузишин), обговоривши кандидатури на здобуття премії, вирішили присвоїти звання цьогорічних лауреатів Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких:

Олегу Кіналю (Тернопіль), художнику, дизайнеру, графіку, члену НСКУ – за багаторічну популяризацію творчості Богдана Лепкого.

Андрію Карпенку (Дніпро), учаснику АТО, ООС, літератору, підполковнику капеланської служби ГУ Національної гвардії України, члену НСПУ та НСЖУ – за збірки поезій «Я живу в раю…», «Кохання, загартоване війною», «Воюю, вірую, люблю…»

Миколі Шоту (Тернопіль), заслуженому журналісту України, члену НСЖУ – за активну публіцистичну діяльність останніх років та книгу «Вогнечас».

Володимиру Окрутному (Тернопіль), дизайнеру, графіку, педагогу – за багаторічну творчу діяльність з оформлення книг та за книгу «Постаті в екслібрисах».

Миколі Дмітруху (Миколаїв-Тернопіль), заслуженому художнику України, прозаїку, фольклористу – за книги «Народні приповідки, примовки, поговірки Холмщини» та друге видання «Обша і обшани».

Враховуючи ситуацію в Україні та трагедію у Тернополі внаслідок московського обстрілу 19 листопада, Громадська рада вирішила вручити цьогорічні премії без урочистостей та матеріальної складової, а про дату і час вручення премії додатково повідомити лауреатів.

Окрім того, члени Громадської ради вирішили, кандидатури Марії Назар (Тернопіль), Марини Джус (Кіровоградська область), Галини Козак (Львів), як такі, що не стали лауреатами, але отримали певну кількість голосів, без переподань розглянути наступного року. А також нагородити подяками за популяризацію української культури та творчості братів Богдана і Левка Лепких: письменника, члена НСПУ Ігоря Гургулу (Львів), композитора, літератора Руслана Назаришина (Чернівці), фотохудожника, краєзнавця Максима Огородника (Чортків), фотографа, краєзнавця Петра Грушка (Київ), письменника Олега Майбороду (Кам’янське, Дніпропетровської області), письменницю, педагога, волонтерку Ольгу Криштопу (Шептицький, Львівської області).

Громадська рада з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких