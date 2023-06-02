У Тернополі скликали термінову нараду щодо укриттів

Термінова нарада ТЕБ та НС відбулась у Тернополі: основне питання — організація роботи укриттів.

Розглядали питання безпечність та доступність укриттів, пише “20 хвилин”.

Ми говоримо, що укриття мають бути відкриті. Люди під час тривоги мають бути у безпеці, — каже голова ОВА Володимир Труш. — Ми вже бачили, яка ситуація сталася в Києві. Обов‘язкова інвентаризація укриттів. Мають голови громад провести інвентаризацію та прозвітувати.

У школі канікули, і тепер укриття доступні для всіх тернополян цілодобово. Всі обмеження зняти, — наголосив Володимир Труш.

Володимир Труш: “Якщо бачите, що закрите укриття, фіксуйте і дзвоніть на гарячу лінію ОВА чи лінію 102. Тому що недбалість деяких людей може призвести до жертв”.

Олександр Богомол: “5 операторів постійно працюють навіть під час тривоги. Ворог має зброю швидку, і за 6 хвилин вже відбуваються удари. Ми всі маємо реагувати швидко. Тернополяни не повинні дивитися у ТГ-канали, а одразу ховатися”.

Віктор Маслей: “Працівники ДСНС у Тернопільській області розпочинають повторну інвентарізацію укриттів та сховищ. На комісії поставили завдання щодо актуалізації карт укриттів, які є в Тернополі. Карти мають бути оновлені. Кожне підтприємство має чітко сказати, коли і в який час вони можуть приймати людей. Є режимні об‘єкти, куди не мають доступу звичайні цивільні, тоді вони витрачають час на пошук, де їм сховатися”.