У Тернополі скандал через розподіл місць на інтернатуру для студентів медичного університету

У п’ятницю ввечері, 26 травня, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інформацію про – місця для розподілу в інтернатурі на 2023 рік, зокрема і ТДМУ.

Студенти Тернопільського Національного медичного університету були шоковані, адже згідно документу, студенти державної форми навчання мають право проходити інтернатуру тільки у вибраних МОЗ медичних закладах Тернопільської та Рівненської областей і все.

Натомість студенти контрактної форми навчання, за кошти фізичних осіб мають право вибирати будь-яку лікарню в будь-якому регіоні України.

“Міністерство охорони здоров’я в п’ятницю ввечері відправили доступні лікарні та місця для проходження інтернатури студентами державної форми, ми були не в захваті, якщо чесно, – ділиться студент випускник ТНМУ (особисті дані є в редакції). – Згідно з документу, випускник нашого університету може проходити інтернатуру лише на базі лікарень у Тернопільській та Рівненській областях і переважно не в обласних центрах. Здебільшого це медичні заклади на периферії, які не мають достатньої матеріально-технічної бази”.

Студенти визнають те, що лікарі необхідні скрізь, але як можна здобути якісні навички в далеких лікарнях з недостатнім забезпеченням?!

І така ситуація спостерігається з кожним медичним ЗВО.

За кожним закладом закріплена певна кількість областей куди студент державник може потрапити на інтернатуру.

“Цього року для випускників медичних університетів, що навчались на державній формі у МОЗ зробили суттєві обмеження, щодо проходження інтернатури (довідка: інтернатура – це здобування певної медичної спеціальності і лише після цього складання екзамену і отримання звання лікаря). Наприклад для випускників Тернопільського медичного це лише дві області Тернопільська і Рівненська, для Львівського медичного це Львівська і відповідно Волинська. І основна проблема в тому, що немає ніякого адекватного механізму зміни запропонованих областей, – каже випускник. – Або наприклад інша сторона цієї проблеми – для Київського медичного для проходження інтернатури доступні лікарні Києва, та навіть найкращий студент якогось іншого медичного університету немає шансу за них поборотись. За такого механізму розподілу це неминуче призведе до того, що кількість бажаючих вступити до Тернополя зменшиться, а до Києва – збільшиться”.

Студенти ТНМУ хочуть надати суспільного розголосу не справедливому розподілу місць для студентів державної форми навчання для проходження інтернатури.