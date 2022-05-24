23 травня, в Україні стартував продаж другої марки “Русскій воєнний корабль… ВСЬО!”, який викликав ажіотаж у населення. У Тернополі на пошту навіть викликали поліцію через нестачу марок.

Про це повідомляє кореспондент “Сьогодні”.

Що сталося

У Тернополі люди стояли в черзі, щоб придбати нові марки, ще з обіду. Вже через три години черга за записом на продаж дійшла майже до 600 охочих – хоча напередодні людей попередили, що є лише 400 марок для продажу.

Проте за деякий час працівники пошти вийшли й повідомили, що марок більше немає. Тож люди, які стояли в черзі, викликали поліцію і розповіли, що за списками було продано всього лише 170 марок. А решту, на їх думку, поштарі просто заховали.

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