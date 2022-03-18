Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал сьогодні, 17 березня, під час брифінгу повідомив, що до нього надходять скарги щодо штучного завищення цін на оренду житла у Тернополі.

– Завищення цін стосується вартості оренди, як для переселенців, так і для місцевих жителів, які вже раніше винаймали житло. Це можна прирівняти до мародерства! Прошу власників осель з розумінням підійти до встановлення ціни, – зазанчив Сергій Надал.

Щоби впливати на цю ситуацію, мер Тернополя повідомив орендарям номер державної податкової служби в Тернопільській області: 0800501007.

– На цей номер можна повідомляти про факти штучного завищення цін. Фахівці будуть організовувати рейди та перевіряти, чи платить податки людина, яка здає в оренду житло. Також для цього власний телеграм-бот створило Бюро економічної безпеки, туди теж можна подавати інформацію щодо завищення цін, – резюмував мер Тернополя.