У Тернополі розпочинається громадське обговорення змін до Генплану міста

Громадське обговорення містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м. Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м. Тернополя» розпочинається 14 лютого.

Підставою для розробки проектів містобудівних документацій є рішення сесії Тернопільської міської ради «Про внесення змін до Генерального плану міста Тернополя» та «Про внесення змін до Плану зонування території міста Тернополя», які були прийняті 17 грудня 2021 року.

Проекти розробляють для того, щоб: отримати пропозиції щодо подальшої стратегії планування і забудови території міста Тернополя; визначити принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території; отримати пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування населення, вуличної та транспортної мережі, інженерного обладнання; врахувати інтереси фізичних та юридичних осіб, затверджених міських цільових програм та привести містобудівну документацію до сучасної нормативно-законодавчої бази.

У міській раді повідомляють, що матеріали проектів містобудівної документації на паперових носіях розміщені в приміщенні управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, що на вулиці Миколая Коперника, 1, 2-й поверх, кабінет №204. Громадськість має вільний доступ до них в робочі дні з 9.00 до 13.00 години. Водночас, доступ до матеріалів проектів містобудівної документації, з урахуванням умов воєнного стану, буде здійснюватися з обовʼязковою реєстрацією та ідентифікацією фізичних осіб, представників юридичних осіб (на підставі документу, що посвідчує особу – паспорта громадянина України), а також реєстрацією поданих пропозицій.

Пропозиції щодо врахування у вищезазначених містобудівних документаціях інтересів фізичних та юридичних осіб приймають у письмовій формі. Їх також можна надіслати на електронну адресу міськради: letter@ternopilcity.gov.ua.

Пропозиції від громадськості прийматимуть з 14 лютого до 16 березня 2023 року. Пропозиції після встановленого строку не розглядаються.