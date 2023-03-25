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У Тернополі розпочався чемпіонат України з самбо

25.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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У Тернополі розпочався чемпіонат України з самбо серед кадетів 2007-2009 років народження.

Змагання відбувається у Західноукраїнському національному університеті, – повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.

В Тернополі чемпіонат проводять вдруге.

Чемпіонат України з самбо
Чемпіонат України з самбо. Фото: ТОВА

Ці змагання є етапом відбору до кадетської збірної на міжнародні турніри.

Чемпіонат України з самбо
Чемпіонат України з самбо. Фото: ТОВА

“Участь беруть 350 хлопців та дівчат з усіх областей України, окрім окупованих. Між собою борються 20 команд. Кадети змагаються у 10 вагових категоріях. Чемпіонат обслуговують колегія суддів національної та міжнародної категорії”, – йдеться у повідомленні ТОВА.

Джерело: Суспільне

Теги: чемпіонат України з самбо

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