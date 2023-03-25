У Тернополі розпочався чемпіонат України з самбо

“Участь беруть 350 хлопців та дівчат з усіх областей України, окрім окупованих. Між собою борються 20 команд. Кадети змагаються у 10 вагових категоріях. Чемпіонат обслуговують колегія суддів національної та міжнародної категорії”, – йдеться у повідомленні ТОВА.