В Центрі науки, де базується гуманітарний штаб, розпочали видачу продуктових та базових гігієнічних наборів внутрішньо переміщеним особам та багатодітним сім’ям.
У вівторок, 6 вересня спільно з міською організацією Товариства Червоного Хреста у Тернополі розпочали видачу продуктових наборів і засобів гігієни.
Перших 500 пакунків уже готові та будуть передані потребуючим.
Хто може отримати таку допомогу
- сім’ї, які виховують четверо та більше дітей, віком до 18 років;
- багатодітні сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- багатодітні сім’ї, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в Тернопільській громаді;
- багатодітні сім’ї, у яких один з батьків – мобілізований.