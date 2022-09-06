В Центрі науки, де базується гуманітарний штаб, розпочали видачу продуктових та базових гігієнічних наборів внутрішньо переміщеним особам та багатодітним сім’ям.

У вівторок, 6 вересня спільно з міською організацією Товариства Червоного Хреста у Тернополі розпочали видачу продуктових наборів і засобів гігієни.

Перших 500 пакунків уже готові та будуть передані потребуючим.

Хто може отримати таку допомогу