На перетині вулиць Богдана Хмельницького і Соломії Крушельницької в Тернополі ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомив головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча.

За його словами, також асфальтобетон планують постелити на повороті з вулиці Соломії Крушельницької на Білецьку. Робитимуть це після 20:30.

“Були неодноразові звернення КП “Тернопільелектротранс”, оскільки там влаштована транспортна розв’язка і тролейбус ходить по зовнішньому радіусу, і там були дуже значні напливи, від чого виходили з ладу рухомі частини електротранспорту. На вулиці Соломії Крушельницької була така необхідність, оскільки в даному районі перед пішохідним переходом був “лежачий поліцейський”. Він практично весь знищений був. Демонтували його. Зараз відфрезуємо асфальтне покриття і закладемо асфальтобетон. Відновимо пішохідний перехід в розмітці і будемо спостерігати чи потрібно влаштовувати новий “лежачий поліцейський”, чи може бути без нього”, – каже головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча.