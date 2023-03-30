У Тернополі прощаються із заслуженим журналістом України, письменником, краєзнавцем Михайлом Ониськівим

29 березня перестало битися серце надзвичайно доброї людини, письменника, літературознавця, краєзнавця, мудрого друга і наставника, уродженця Теребовлянщини Михайла Ониськіва.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив краєзнавець та журналіст Віктор Уніят.

“Світлої пам’яті пан Михайло був людиною енциклопедичних знань, яка багатьом допомогла на їхній життєвій дорозі. На жаль, відходять справжні”, – йдеться у повідомленні.

Михайло Ониськів народився 3 грудня 1941 року в с. Ласківці, нині Тернопільського району Тернопільської області — український краєзнавець, журналіст, літературознавець, громадсько-політичний діяч. Член НСЖУ (1966), член ВУСК (2000). Заслужений журналіст України (2017).

У 1991 — співзасновник і перший головний редактор журналу «Тернопіль», 1992 — співзасновник газети «Русалка Дністрова» (м. Тернопіль). У 1994—1998 — головний редактор видавництва «Збруч» (м. Тернопіль). Згодом — референт ректора і прескур’єр Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині Західноукраїнський національний університет).

Член редакційної колегії енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл».

Має на рахунку понад три тисячі різножанрових, у тому числі наукових, публікацій у книгах, збірниках, журналах, у районній, обласній і всеукраїнській періодиці.

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