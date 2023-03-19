У Тернополі продавцям черемші загрожує штраф

На тернопільських ринках уже почала з’являтись черемша, але мешканців краю попереджають – незалежно від того, чи продають вони лісову зелень, чи вирощену на власних грядках, за це передбачений чималий штраф.

Зокрема, продавцям черемші загрожує штраф від 1700 до 3650 грн.

За словами начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдана Катюбіна, зривати і продавати цю популярну весну рослину заборонено, оскільки в Україні вона внесена до Червоної книги.

«Якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді штраф від 510 до 850 грн, але додатково 62 грн за кожну цибулину за відшкодування збитків, – каже Богдан Катюбін. – Аби зберегти цю рослину проводять спеціальні рейди працівники поліції, ми як екоінспекція та управління лісового господарства. От зараз черемша уже почала з’являтись, то плануємо такі рейди найближчим часом».

Продають на ринках Тернополя і домашню черемшу, яка має світліший колір та не такий насичений часниковий запах. Втім, і цю рослину не можна продавати. Держекоінспектори наголошують: у законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна, в іншому випадку штраф буде аналогічний.