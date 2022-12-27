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У Тернополі продавали хендмейд, аби допомоги ЗСУ (фото)

27.12.2022

Роман Васильович

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Події

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Благодійну барахолку організували у мистецькому кластері «На пошті». Тернополяни продавали вироби, створені власноруч, серед них – новорічні та різдвяні аксесуари, випічка, прикраси.

Виручені кошти спрямують на придбання лазерного далекомірника для 88 батальйону ТРО «Шепетівка», пише За Збручем.

Майстриня Анастасія принесла на ярмарок власні вироби. Дівчина готувала їх, аби зібрати гроші для військових. «Для мене важливо бути корисною для України у цей час. Тому роблю, що можу. А сьогодні – це оригінальні ялинкові прикраси. З ними ялинка буде особливою».

Благодійний ярмарок у Тернополі відбувається третій раз поспіль. Як розповіла організаторка Надія Ротман, цього разу акцент – на хендмейд. «Вироби ручної роботи сьогодні принесли тернополяни. Це різні прикраси, аксесуари новорічні, випічка, кава, безалкогольний глінтвейн. Беруть участь, зазвичай, наші постійні майстри. Більшість з них долучаються не вперше. Цього разу збираємо гроші на лазерний далекомірник для 88 батальйону ТРО. Потрібно 40 тис. грн, частину коштів ми вже маємо».

Під час благодійної барахолки зібрали 8 тис. грн., виручені кошти підуть на придбання лазерного далекомірника.

Автор: Роман Васильович

Мітки: допомога ЗСУ, благодійний ярмарок

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